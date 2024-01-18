Метшин: К 1 сентября в Казани откроются три новые школы

Фото: мэрия Казани

В 2024 году в Казани построят три новые школы: в микрорайоне М-14, в ЖК «Весна» и «Родина». Ожидается, что образовательные учреждения будут завершены к 1 сентября. Об этом во время посещения нового двухэтажного корпуса гимназии №19 в Приволжском районе рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Занятия в новом здании начались с понедельника. Корпус, рассчитанный на 300 школьников, позволил разгрузить действующее здание школы. До ввода новых помещений в декабре численность учеников в два раза превышала проектную мощность образовательного заведения на 800 учащихся.

Также открылась новая столовая в формате школьного ресторана, благодаря которой всех учеников удается накормить за четыре перемены. Для сравнения, раньше для этого потребовалось бы 15 отрезков между уроками.

«Хочу поздравить учеников и учителей с новосельем. Спасибо Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который поддержал строительство дополнительного корпуса. Ежегодно гимназия показывает хорошие результаты на различных олимпиадах, в копилке — победы на региональном, федеральном и даже международном уровнях. Мы уверены, что созданные комфортные условия для учебы и внешкольной работы еще больше повысят успехи ребят», — заявил Метшин.

В новом корпусе функционируют зал творчества, универсальное пространство, которое трансформируется под запросы учеников, спортзал.

Помимо строительства нового здания, было капитально обновлено старое. Рабочие заменили кровлю, обновили фасад, инженерные сети и входную группу, отремонтировали актовый и спортивный залы, санузлы.

К учебном году 2023-2024 в Казани открыли четыре школы на 6 тысяч учеников: корпусы гимназий №184, №107, лицеев №182, №186 в Советском, Ново-Савиновском, Кировском и Приволжском районах. А с учетом корпуса гимназии №19 столица Татарстана установила абсолютный рекорд среди городов-миллионников по вводу новых учебных мест.