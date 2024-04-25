В сентябре в Казани откроется новая школа с углубленным изучением химии и биологии

В Советском районе Казани, на ул. Родины, строится школа на 1 224 места. Новый объект планируется открыть ко Дню знаний, а все строительные работы завершить к 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодня процент готовности образовательного учреждения эколого-технологической направленности составляет 25,5% — будут оборудованы столовая на 612 мест, расширенный спортивный зал и профильные кабинеты для химии и биологии.

В заведении планируется углубленно изучать биологию и химию (микробиологию, органическую, неорганическую и аналитическую химию), а также промышленную экологию и экобиотехнологию. Выпускники смогут решать ресурсосберегающие эколого-технологические задачи, направленные на улучшение качества жизни людей.

С названием школы также определились — «Родина», поэтому концепция дизайна связана с темой природы. На стенах можно будет прочитать названия географических объектов Татарстана — так ученики смогут лучше запоминать информацию, будут изображены деревья, растения, цветы, животные и рыбы. Мебель изготовят из ДСП или керамогранита с имитацией дерева.

«Мы набрали хороший темп и в этом году к 1 сентября сдадим еще три школы», — напомнил мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения стройплощадки.

Школа возводится по национальному проекту «Образование», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Фото: сайт мэрии Казани