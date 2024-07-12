С театральным залом и психологическими классами: в Челнах откроется новая школа

В Набережных Челнах продолжается строительство нового лицея в 65-м комплексе. Он должен разгрузить действующую школу №42, которая сильно переполнена. Так, она рассчитана на 1224 ученика, а знания получают свыше 2,7 тыс. мальчишек и девчонок. Они учатся в 2 смены. Сегодня на строящемся объекте побывал мэр города Наиль Магдеев.

«Если мы эту школу не начали бы строить в 2024 году, то школа, построенная несколько лет назад, должна была бы работать в три смены», — отметил мэр города.

Но третьей смены не будет. Планируется, что в школе №42 будут учиться дети с 1 по 4 классы, а в профильном лицее знания начнут получать ребята с 5 по 11-й. Территориальное закрепление образовательных учреждений – одинаковое. То есть это жители 65-го, 64-го комплексов и близлежащего частного сектора.

«Если говорить о профилях обучения, то основной упор будет сделан на три основных профиля. Это технологический профиль, который предполагает углубленное изучение физики, информатики, математики. Естественно-научный профиль — это биология. А также психолого-педагогические классы», — рассказал начальник управления образования Рустем Хузин.

Учащиеся 5-11-х классов централизованно переведут в новую школу. Предположительно будут обучаться 1500 человек. Проблема с кадрами также решается. Основная масса учителей, которые работали в 42-й школе, переходят в новую школу. Учителя начальных классов остаются работать в старой школе.

В лицее будут специализированные классы и зоны. Так, предусмотрена зона сантехники и электрики, чтобы школьники во время уроков или внеурочных занятий могли осваивать азы профессии. Цветовая гамма образовательного учреждения выдержана в теплых тонах и сочетается со школой №42.

«На сегодняшний день ведется облицовка фасадной части негорючими материалами — керамогранит. У школы также будет ночная подсветка. И на сегодняшний день ведется уже разработка и реализация интерьерных решений. Мы видели с вами, как облицевали классы, покрасили стены», — рассказала начальник отдела генерального плана и развития территорий Малика Шамсиева.

Строители монтируют волейбольно-баскетбольную площадку, в школе предусмотрен театральный зал, в актовом зале собирают сцену.

Образовательное учреждение начали строить в марте текущего года. Планируется, что 1 сентября 2024-го лицей откроет свои двери, то есть на возведение объекта строителям дали всего 5 месяцев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.