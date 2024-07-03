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Мэрия Казани: новая школа в микрорайоне М14 будет готова к началу учебного года
Лицей №133 «Гаилә» на 1224 места, возводимый в казанском микрорайоне М14, начнет работу к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
В трехэтажном здании школы общей площадью 20,7 тыс. квадратов разместятся 52 учебных кабинета, актовый зал на 306 человек, рекреационные зоны для детей младшего и старшего возраста, большой и малый спортзалы. Столовая учебного заведения рассчитана на 612 мест.
На прилегающей территории проведут озеленение и оборудуют спортивную зону с беговой дорожкой, футбольным полем, хоккейной коробкой и уличными тренажерами.
Помимо вышеперечисленного на базе лицея планируется открыть школу креативных индустрий, где будут учить созданию видеороликов и разбору новых технологий, школу сборки и управления дронами.
Кроме того, здесь будут работать кружки по художественной гимнастике, футболу, хореографии, секции журналистики и робототехники, музыкальная школа. Внедрят адаптивную программу для детей с расстройством аутистического спектра и откроют дополнительные курсы.
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