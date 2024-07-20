В Татарстане 1 сентября 2024 года откроют 8 новых школ по нацпроекту «Образование»

В Министерстве образования и науки Республики Татарстан сообщили о строительстве в республике 8 новых школ на 8 590 мест, которые начнут работу с 1 сентября 2024 года.

Кроме того, планируется построить три дополнительных корпуса на 1 245 мест к существующим школам. Также до конца года предполагается открытие 1 дополнительного корпуса к существующей школе на 375 мест.

Помимо вышесказанного, в 2024 году предусмотрено строительство 10 дошкольных образовательных организаций на 2 200 мест за счет средств из бюджета Республики Татарстан.

К началу учебного года также планируется открытие семи детсадов на 1 560 мест, а к концу года планируется открыть еще два детсада на 560 мест. Также до 2025 года планируется завершить строительство детского сада на 80 мест в населенном пункте Апастово Апастовского района РТ. Работы на объекте выполняются согласно производственным графикам.

В текущем году ремонтные работы охватывают 183 объекта образования, в числе которых:

по федеральной программе капитального ремонта школ – шесть объектов общего образования;

по федеральной программе капитального ремонта спортивных залов сельских школ – два объекта общего образования.

по республиканской программе капитального ремонта – 63 здания образовательных организаций, из них: 12 зданий муниципальных школ; 25 зданий государственных школ; шесть зданий государственных организаций; 20 зданий дошкольных образовательных организаций;

по республиканской программе капитального ремонта пищеблоков школ – 94 объекта.

Также ведется капитальный ремонт учебных корпусов профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан – 4 объекта; капитальный ремонт общежитий профессиональных образовательных организаций – 14 объектов.

На данный момент все объекты капитального ремонта находятся в высокой степени готовности. Ремонт в них обещают завершить в срок. Все они начнут работу в штатном режиме с начала нового 2024/2025 учебного года. Все работы проводятся в рамках Национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».