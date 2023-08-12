Глава Лаишевского района попросил построить школу в Усадах и детсад в Малых Кабанах

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С 2020 по 2023 годы в Лаишевском районе почти в два раза выросло число школьников. Из-за этого восемь пригородных школ работают в две смены и более чем с двойной нагрузкой, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

По его словам, решить проблему помогло бы строительство новой школы на 1501 место в Усадах и детского сада в Малых Кабанах на 260 мест.

«Уважаемый Алексей Валерьевич, — обратился он к Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, — убедительно просим вас включить в программу строительства на 2024 год вышеуказанные образовательные объекты».

В настоящее время система образования Лаишевского района включает 51 учреждение: 26 школ и 25 детсадов. Семь школ и шесть детсадов являются национальными, в четырех СОШ есть классы с татарским языком обучения.