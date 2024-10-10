Пришедшие в Полпредство РТ в РФ студенты-медики почтили память Рената Акчурина

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Состоявшаяся в Полпредстве РТ в РФ встреча со студентами ведущих медицинских вузов Москвы началась с минуты молчания в память об академике РАН Ренате Акчурине. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Скончавшийся 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Ренат Акчурин с 2011 года возглавлял Клуб врачей, созданный при представительстве.

Со студентами, выходцами из Татарстана и татарами из других российских регионов, встретились вице-премьер РТ — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, а также члены Клуба врачей при полпредстве — кандидат медицинских наук Алия Капкаева и доктор медицинских наук Ринат Богданов.

Равиль Ахметшин рассказал о Клубе врачей, об организуемых им встречах, о выездной работе в Татарстане и Крыму, а также о наиболее известных докторах.

В свою очередь Марсель Миннуллин представил современные технологии сохранения здоровья, охарактеризовал состояние этой сферы в Татарстане. Он остановился на вариантах диспансеризации, существующих в республике, и на мерах социальной поддержки медицинских работников.

В конце беседы студенты задали вопросы, которые касались, в частности, возможности прохождения практики в ведущих больницах Москвы, Казани и Набережных Челнов.

Подробнее об умершем на днях знаменитом враче читайте в материале «Татар-информа» «Кто попадал в его руки, получал второй шанс на жизнь»: татарстанцы о Ренате Акчурине.

Видео предоставлено Полпредством РТ в РФ.