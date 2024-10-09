Старший брат Рената Акчурина: «Сколько буду жить, буду помнить моего братика»

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Генерал-полковник Расим Акчурин выступил на церемонии прощания со своим братом, кардиохирургом Ренатом Акчуриным.

«Всю жизнь, сколько я жил и буду жить, об этом братике буду помнить. В семье его любили, растили», – сказал генерал.

Старший брат врача вспомнил, что, еще будучи школьником, Ренат Акчурин учился препарировать лягушку обычным кухонным ножом. Мама этот поступок не поняла, а будущий кардиохирург объяснил: «Я изучал строение лягушки!»

«И это было в шестом классе было! Радуйся, мама, что такой ребенок у тебя», – вспоминает Расим Акчурин о том случае.

По его мнению, смерть его брата – это большая потеря для НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова, а для семьи – это огромная потеря.

«Мы будем чтить память моего братика, нашего дорогого Рената Сулеймановича! Вечная память о нем!» – завершил свою речь Расим Акчурин.

Ренат Акчурин скончался 6 октября после продолженной болезни. Врачу было 78 лет. В последние годы он занимал должность заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова.

Широкой общественности Акчурин известен тем, что в ноябре 1996 года провел Президенту России Борису Ельцину операцию на открытом сердце. Он также был организатором внедрения всех современных ключевых направлений развития сосудистой хирургии и кардиохирургии в России.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище.

видео: «Татар-информ»