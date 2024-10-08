Директор Казанского завода про Акчурина: Каждый инструмент делали под руки профессора

Директор Казанского медико-инструментального завода Нур Шакиров заявил, что каждый хирургический инструмент, созданный благодаря врачу Ренату Акчурину, создавали индивидуально под руки профессора. Напомним, известный кардиохирург, который оперировал экс-президента России Бориса Ельцина, умер 6 октября в возрасте 78 лет.

«Каждый инструмент мы делали индивидуально под руки профессора, потому что пальцы должны чувствовать», — цитирует Шакирова газета «Известия».

В качестве примера он взял один из хирургических инструментов и сказал, что при его изготовлении создатели учитывали силу зажима пальцев человека и хват, которые у каждого из нас индивидуальны.

Спикер отметил, что подобные мелочи могут сказываться на качестве выполнения операции. Акчурин это знал, и лично общался с инженерами и технологами, изготавливающими хирургические инструменты.

Ранее сообщалось, что Рената Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище.

Акчурин – кардиохирург высочайшей квалификации, виртуозно выполнявший все виды операций на сердце и сосудах. Вся страна услышала его имя в 1996 году, когда его пациентом стал Ельцин. Акчурин провел ему коронарное шунтирование.

Одним из важнейших достижений врача стало внедрение в клиническую практику впервые в нашей стране и Европе высокоэффективной микрохирургической техники при операциях на коронарных артериях. Подробнее – в материале «Татар-информа».