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Путин: Вклад Акчурина в медицину достоин самого искреннего уважения
Ренат Акчурин был безгранично верен своему призванию, посвятив жизнь самоотверженному и милосердному служению людям. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в телеграмме с соболезнованиями родным и близким кардиохирурга и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ.
Путин отметил, что выдающийся специалист помог тысячам пациентам.
«Его уникальный вклад в развитие медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций отечественного здравоохранения достоин самого искреннего уважения», — подчеркнул глава государства. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.
Ренату Акчурину было 78 лет. Он скончался 6 октября после продолжительной болезни. Ранее соболезнования родным и близким профессора выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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