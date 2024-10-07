Путин: Вклад Акчурина в медицину достоин самого искреннего уважения

Ренат Акчурин

Фото предоставлено пресс-службой Полпредства РТ в РФ

Ренат Акчурин был безгранично верен своему призванию, посвятив жизнь самоотверженному и милосердному служению людям. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в телеграмме с соболезнованиями родным и близким кардиохирурга и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ.

Путин отметил, что выдающийся специалист помог тысячам пациентам.

«Его уникальный вклад в развитие медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций отечественного здравоохранения достоин самого искреннего уважения», — подчеркнул глава государства. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Ренату Акчурину было 78 лет. Он скончался 6 октября после продолжительной болезни. Ранее соболезнования родным и близким профессора выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.