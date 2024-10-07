«Кто попадал в его руки, получал второй шанс на жизнь»: татарстанцы о Ренате Акчурине

Ренат Акчурин скончался накануне на 79-м году жизни

Фото предоставлено пресс-службой Полпредства РТ в РФ

«Его мнение и авторитет имели колоссальное значение и вес в медицинском сообществе»

Сегодня стало известно, где похоронят всемирно известного кардиохирурга Рената Акчурина, который скончался накануне на 79-м году жизни.

Регалии Рената Акчурина можно перечислять долго: руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, выдающийся советский и российский кардиохирург, ученый и педагог, создатель кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии в нашей стране, организатор внедрения всех современных ключевых направлений развития сосудистой и кардиохирургии в России.

А еще Ренат Акчурин был заслуженным врачом Татарстана, почетным академиком Академии наук РТ и большим другом Татарстана.

Ренат Сулейманович родился 2 апреля 1946 года в Андижане Узбекской ССР в семье учителей. Учился в Андижанском медицинском институте, завершал обучение в первом Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова.

Акчурин – кардиохирург высочайшей квалификации, виртуозно выполнявший все виды операций на сердце и сосудах. Вся страна услышала его имя в 1996 году, когда его пациентом стал первый президент России Борис Ельцин, тогда Акчурин провел ему коронарное шунтирование.

Акчурин – кардиохирург высочайшей квалификации, виртуозно выполнявший все виды операций на сердце и сосудах Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Одним из самых важных достижений академика Акчурина стало внедрение в клиническую практику впервые в нашей стране и Европе высокоэффективной микрохирургической техники при операциях на коронарных артериях. После этого в России начали спасать пациентов, которым раньше говорили, что провести операцию невозможно. Благодаря этой технологии получилось значительно снизить смертность и сократить количество осложнений при проведении операций по возобновлению кровоснабжения коронарных артерий сердца.

Он внедрил методики использования внутренних грудных артерий для коронарного шунтирования, разработал и усовершенствовал специализированный микрохирургический инструментарий и шовный материал отечественного производства для реконструктивной микрохирургии коронарных артерий. И это лишь малая часть его медицинских достижений.

Акчурин является создателем общепризнанной кардиохирургической школы – под его руководством подготовлены и защищены 9 докторских и 36 кандидатских диссертаций. Ренат Сулейманович – автор более 900 научных работ, в том числе 29 монографий и глав в монографиях, 31 авторского свидетельства.

«Ренат Акчурин был профессионалом высочайшего уровня, его вклад в современную сосудистую и кардиохирургию является бесценным. Его мнение и авторитет как хирурга, клинициста и ученого имели колоссальное значение и вес в хирургическом, кардиологическом и медицинском сообществе, у коллег и пациентов, у всех нас. В своей яркой жизни, находясь на высоких постах, Ренату Сулеймановичу всегда удавалось оставаться в первую очередь врачом, блестящим хирургом, благодаря таланту которого были спасены жизни тысяч безмерно благодарных ему пациентов», – отметили в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени академика Е. И. Чазова.

Ренат Акчурин десятки лет поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«13 лет возглавлял Клуб врачей при Полпредстве Татарстана»

Ренат Акчурин десятки лет поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, возглавлял Клуб врачей при Полпредстве Татарстана.

Телеграмму с соболезнованиями супруге Рената Акчурина направил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Его уход – огромная невосполнимая утрата для Вас, Вашей семьи, для международного медицинского сообщества, для всей нашей страны и, конечно же, Республики Татарстан. Жизненный путь Рената Сулеймановича стал ярким образцом высокого и преданного служения людям, родному Отечеству и избранному делу. Его блестящие научные открытия, прорывные разработки и уникальные технологии позволили спасти тысячи жизней, послужили качественному развитию трансплантологии и кардиохирургии в России. Горько сознавать уход личности такого масштаба. Искренне разделяю с Вами, с вашим сыном и внуками боль тяжелой потери. Благодарная память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, скорбящих вместе с вами», – сказано в правительственной телеграмме Раиса РТ.

Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин рассказал, что был знаком с Ренатом Акчуриным больше двадцати лет Фото: предоставлено пресс-службой Полпредства РТ в РФ

«Я тогда убедился, что те, кто попадает в руки Акчурина, получают второй шанс на жизнь»

Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин рассказал, что был знаком с Ренатом Акчуриным больше двадцати лет.

«Наши отношения стали еще более тесными после 2010 года, когда я возглавил в Москве Полномочное представительство Татарстана. На новой должности я сразу предложил Ренату Сулеймановичу создать под его руководством при представительстве Клуб врачей для тесного общения докторов, помощи друг другу, республике. Он сразу одобрил. Первая встреча клуба прошла в декабре 2011 года. Он объединил более 150 земляков, работающих в различных клиниках и больницах Москвы», – рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

По словам Ахметшина, именитый кардиохирург всегда находил время для встреч, несколько раз Клуб врачей выезжал в районы Татарстана. Там Ренат Акчурин лично принимал пациентов, консультировал, помогал перевозить тяжелобольных в московские клиники.

«Во время крымских событий 2014 года, когда была серьезная дестабилизация обстановки, в том числе с участием крымских татар, Ренат Сулейманович выехал туда. Мы с ним собрали представительную группу московских врачей, членов нашего клуба, и они на несколько дней десантировались в Бахчисарайский район Крыма, который курировал Татарстан. Десять специалистов разных направлений, одни из лучших врачей Москвы во главе с самим Ренатом Акчуриным приняли там несколько сотен пациентов. Это был поступок настоящего человека, профессионала и миротворца», – подчеркнул полпред.

Но не только рабочая, но и личная история сближала мужчин.

«Навсегда запомню случай, когда моего 70-летнего тестя положили в больницу для шунтирования. В пять утра мне позвонил Акчурин. Я в испуге вскочил, боясь услышать трагическую весть. Но услышал в трубке спокойный голос Рената Сулеймановича. Он извинился, что разбудил, и передал трубку моему тестю, пришедшему в себя после успешной операции. Я тогда убедился, что те, кто попадает в руки Акчурина, получают второй шанс на жизнь», – подчеркнул он.

По наблюдениям Равиля Ахметшина, за пределами больницы он переставал быть доктором, а становился старшим товарищем, с которым можно было неформально общаться, смеяться над его анекдотами, любил он вспоминать родной Узбекистан.

К 70-летию легенды здравоохранения удалось снять документальный фильм о Ренате Акчурине.

«У нас получилась история о человеке, на счету которого тысячи спасенных жизней по всему миру – жители России, Перу, Маврикия и других стран. Пациенты также приняли участие в съемках. Судьбу каждого своего пациента Ренат Акчурин принимал близко к сердцу и сам становился близким и родным человеком для спасенных людей. Фильм мы так и назвали – “Близко к сердцу”. Ежегодно на день его рождения мы приезжали к нему на работу с татарской выпечкой. “Это для меня лучший подарок!” – говорил он и угощал своих коллег. А с какой нежностью и теплотой он относился к своей семье! Его кабинет украшали рисунки, подаренные ему внучкой. Это очень трогательно. Он, как доктор, знал все о своей болезни, но держался мужественно до последнего дня. Ренат Сулейманович обладал большой силой духа. Его уход воспринимаю как огромную личную потерю», – подчеркнул полпред.

«У него было столько учеников в Казани»

Помимо работы в Полпредстве Татарстана в Москве Рената Акчурина знают как выдающегося учителя и наставника, который воспитал множество специалистов в хирургии, многие из них сегодня работают в Казани.

«Очень тяжело говорить про него, потому что это очень неожиданный уход, хотя он долго болел. Это специалист мирового масштаба, такой замечательный хирург. У него столько учеников было в Казани…» – рассказал «Татар-информу» председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

Шамиль Агеев выразил соболезнованиям родным и близким Рената Акчурина.

«Очень большой вклад он сделал в нашу республику, особенно в медицине. Тот уровень, который давал тем, кто учился у него в Москве, это была планка мирового уровня», – подчеркнул он.

Уход из жизни Рената Акчурина уже назвали невосполнимой утратой и для медицины, и в целом для страны Фото: rais.tatarstan.ru

«Благодаря ему открылись самые современные кардиохирургические отделения в МКДЦ, в Альметьевске, Набережных Челнах»

Депутат Госдумы России Айрат Фаррахов отметил, что уход Рената Акчурина – невосполнимая утрата. Будущий депутат познакомился с легендой кардиохирургии в 1993 году. Из его рук он получил свой диплом об окончании Казанского медицинского университета.

«Очень тесно работал с Ренатом Сулеймановичем с 2000-х годов. Благодаря его потрясающим человеческим, организаторским качествам в Татарстане были открыты самые современные кардиохирургические отделения в МКДЦ, Альметьевске, Набережных Челнах. Хирургам известно, как сложно оперировать в незнакомых стенах и как важно, чтобы первая операция была успешной. Во всех этих центрах первые сложные и технологические операции были выполнены лично Ренатом Сулеймановичем! Каждый раз он приезжал в Татарстан с большой бригадой медиков из Москвы: выполнялись сложнейшие операции, сотни и тысячи пациентов были спасены», – отметил Фаррахов.

По его воспоминаниям, знаменитый врач трепетно относился к судьбе своих учеников, которых в Татарстане очень много, он опекал каждого из них долгие годы.

«Ренат Сулейманович был фантастическим собеседником и рассказчиком. Его отличали скромность, интеллигентность и высочайшая порядочность. Ренат Сулейманович покинул этот мир, но оставил огромную и добрую память. Мне бы очень хотелось, чтобы память о Ренате Сулеймановиче была увековечена. Он этого заслуживает», – подчеркнул Айрат Фаррахов.

Рената Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься с легендой здравоохранения можно будет в тот же день в 10.00 в Институте клинической кардиологии им. академика А. Л. Мясникова.