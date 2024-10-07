Рустам Минниханов выразил соболезнования вдове кардиохирурга Рената Акчурина

Ренат Акчурин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями вдове скончавшегося накануне академика РАН, знаменитого кардиохирурга Рената Акчурина — Наталье Акчуриной.

«Уважаемая Наталья Павловна! Глубоко опечален известием о кончине Вашего супруга Рената Сулеймановича Акчурина. Его уход — огромная невосполнимая утрата для Вас, Вашей семьи, для международного медицинского сообщества, для всей нашей страны и, конечно же, Республики Татарстан», — говорится в телеграмме.

«Жизненный путь Рената Сулеймановича стал ярким образцом высокого и преданного служения людям, родному Отечеству и избранному делу. Его блестящие научные открытия, прорывные разработки и уникальные технологии позволили спасти тысячи жизней, послужили качественному развитию трансплантологии и кардиохирургии в России», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Горько сознавать уход личности такого масштаба. Искренне разделяю с Вами, с Вашим сыном и внуками боль тяжелой потери. Благодарная память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, скорбящих вместе с Вами», — заключил Раис РТ.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Ренат Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни, о чем сообщал «Татар-информ».