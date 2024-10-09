Кардиохирурга Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Полномочное представительство Татарстана в России

В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным, сообщили корреспонденту «Татар-информа» в полпредстве Татарстана.

Академика РАН, доктора наук, профессора похоронили рядом с его сыном Андреем на Троекуровском кладбище. Ранее состоялась церемония прощания в Институте клинической кардиологии имени академика А.Л. Мясникова.

Ренат Акчурин скончался 6 октября после продолженной болезни. Врачу было 78 лет. В последние годы он занимал должность заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова.

Для широкой общественности Акчурин известен тем, что в ноябре 1996 года провел первому Президенту России Борису Ельцину операцию на открытом сердце. Он также был организатором внедрения всех современных ключевых направлений развития сосудистой хирургии и кардиохирургии в России.

Кроме того, Ренат Акчурин был заслуженным врачом Татарстана, почетным академиком Академии наук РТ и большим другом республики. Известные татарстанцы поделились с «Татар-информом» своими воспоминаниями о светиле кардиохирургии.