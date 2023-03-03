Пригожин заявил о «фактическом» окружении Бахмута

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе, ожесточенные бои за который идут с июля прошлого года, почти окружен подразделениями частной военной компании «Вагнер». Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому размещено в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя).

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — поделился Пригожин своим пониманием ситуации на поле боя.

«Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим всё больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка: день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен», — добавил основатель группы «Вагнер». При этом он не стал давать дополнительных пояснений своему призыву.

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль микрорайон Ступки в Артемовске. Позднее Министерство обороны Украины отправило подкрепления в Бахмут. Затем в офисе украинского лидера заявили о возможном отступлении из Артемовска, назвав его «стратегическим» шагом.

По оценке, представленной в видеообращении командира украинского подразделения «Птахи Мадьяра», в день украинские военные в боях за Бахмут теряют до роты бойцов (говоривший об этом солдат не уточнил, идет ли речь об убитых и раненых или только об убитых). Накануне Мадьяр в другом видео сообщил, что «Птахам» приказано покинуть город (стоит отметить, что речь идет не о каком-либо значительном подразделении, а о группе аэроразведки).