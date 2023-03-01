Пригожин заявил о «яростном» сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщения о выводе украинских формирований из Артемовска. По его словам, сопротивление в городе продолжают оказывать десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

«ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем» – заявил Пригожин (аудиозапись комментария опубликовала его пресс-служба).

Ранее русские хакеры сообщили, что украинские силовики получили приказ об отступлении из Артемовска.

В то же время зарубежные СМИ со ссылкой на украинских военных пишут, что якобы обстановка в городе стала «немного спокойнее» по сравнению с предыдущими днями. В частности, об этом один из служащих ВСУ заявил CNN. Также военные ВСУ отмечают, что город штурмуют наиболее подготовленные бойцы ЧВК «Вагнер», утверждая, что битва за Артемовск якобы помогает «ослабить» российскую армию.

Напомним, ранее в офисе украинского лидера заявили о возможном отступлении из Артемовска, назвав его «стратегическим» шагом. Сегодня также стало известно, что «вагнеровцы» разбили под Артемовском украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.