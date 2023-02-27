«Вагнер» полностью взял под контроль микрорайон Ступки в Артемовске

Штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» взяли под свой контроль микрорайон Ступки в Артемовске и вошли в Ильиновку, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина пока эти заявление не подтверждала.

Ильновка – это село, находящееся в Константиновском районе Донецкой области.

Ранее сообщалось, что «вагнеровцы» уже ведут бои в центре Артемовска.

Ожесточенные бои в окрестностях Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, идут с июля прошлого года. По словам Пригожина, Вооруженные силы Украины вынуждены стягивать в город крупные резервы для его удержания, на прошлой неделе сообщалось о взятии нескольких населенных пунктов в окрестностях города, в их числе села Парасковиевка, Берховка, Ягодное.