Украинские военные, которые в данный момент ведут бои в Артемовске, могут провести «стратегическое отступление», заявил советник украинского Президента Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN. Он также отметил опытность российских бойцов, которые ведут наступление.

«Россия пытается окружить его прямо сейчас, и они используют свои лучшие войска «Вагнера», по-видимому, наиболее хорошо обученные и самые опытные, чтобы сделать это. Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», – сказал Роднянский.

На вопрос о сроках он ответил, что сначала военные должны решить, нужен ли вывод войск. При этом район, который находится на западе города, укреплен ВСУ, утверждает представитель офиса украинского лидера. «Если бы мы отступили, это не обязательно означало бы, что после этого русские смогут очень быстро наступать», — сказал Роднянский, добавив, что вскоре после этого ВСУ проведут «контрнаступление».

Напомним, ожесточенные бои в окрестностях Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, идут с июля прошлого года. В конце минувшей недели штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» взяли под свой контроль микрорайон Ступки в Артемовске и вошли в село Ильиновка.

Сегодня также стало известно, что «вагнеровцы» разбили под Артемовском украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.