РИА Новости: Часть украинских войск получила приказ об уходе из Артемовска

Командир одного из подразделений ВСУ заявил, что его часть покидает Артемовск. Приказ о немедленном уходе из города он получил 2 марта, сообщает РИА Новости.

«Ночью 2 марта подразделение „Птицы Мадьяра“ получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Атемовска — прим. Т-и) на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ», — отметил боец с позывным «Мадьяр».

Ранее он рассказывал, что ВСУ ежедневно теряют в Артемовске более роты солдат, а за неделю потери достигают батальона.