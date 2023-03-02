Командир ВСУ: Украинские военные теряют в Артемовске более роты за сутки

Украинские войска каждый день теряют более роты в Артемовске. Об этом заявил командир ВСУ с позывным Мадьяр, передает RT.

«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон», – сказал военный.

По его словам, рота «живет одну ночь», необходимо подготовить позиции и «откатываться назад».

Ранее бывший американский морской пехотинец Трой Оффенбекер рассказал, что срок жизни украинского солдата в боях в Артемовске составляет около четырех часов.