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Командир ВСУ: Украинские военные теряют в Артемовске более роты за сутки
Украинские войска каждый день теряют более роты в Артемовске. Об этом заявил командир ВСУ с позывным Мадьяр, передает RT.
«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон», – сказал военный.
По его словам, рота «живет одну ночь», необходимо подготовить позиции и «откатываться назад».
Ранее бывший американский морской пехотинец Трой Оффенбекер рассказал, что срок жизни украинского солдата в боях в Артемовске составляет около четырех часов.
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