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Политика 2 марта 2023 00:39

Командир ВСУ: Украинские военные теряют в Артемовске более роты за сутки

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Украинские войска каждый день теряют более роты в Артемовске. Об этом заявил командир ВСУ с позывным Мадьяр, передает RT.

«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон», – сказал военный.

По его словам, рота «живет одну ночь», необходимо подготовить позиции и «откатываться назад».

Ранее бывший американский морской пехотинец Трой Оффенбекер рассказал, что срок жизни украинского солдата в боях в Артемовске составляет около четырех часов.

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