Минобороны Украины отправило подкрепления в Бахмут

В Бахмуте (украинское название города Артемовска в Донбассе) складывается сложная и напряженная ситуация. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, недавно посетивший город, решил перебросить туда подкрепления.

«Там, прямо на месте, были приняты определенные решения о перемещении дополнительных подразделений и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом Маляр подчеркнула, что решение о том, продолжать ли удерживать Бахмут или оставить его, «принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами».

Кроме того, замглавы Минобороны Украины отметила, что на этом участке фронта действуют «профессиональные и многочисленные» подразделения частной военной компании «Вагнер».

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «постоянно сложной» обстановке под Артемовском. Тогда же появились сообщения, что ЧВК «Вагнер» полностью взяла под контроль микрорайон Ступки в Бахмуте. Позднее миллиардер Илон Маск, изучив карту от военного блогера, заметил, что Артемовск «почти окружен».