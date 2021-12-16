«Я мог бы даже не признавать вину»: экс-глава Ростехнадзора отделался штрафом в 60 тысяч

Суд поставил точку в громком деле экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Бывшему чиновнику удалось отделаться штрафом, хотя гособвинение просило суд отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. Сам мужчина признал вину, но заявил, что делал все из благих намерений. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ»

Громкое дело экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова подошло к своему логическому завершению

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Громкое дело экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, стартовавшее только с четвертой попытки, подошло к своему логическому завершению. Сегодня бывший чиновник выслушал приговор суда.

На заседание Петров явился заранее, с утра экс-начальнику Ростехнадзора еще предстояло сказать последнее слово. Мужчина, с трудом опираясь на стены и скамейки, вошел в зал, с собой у него была бутылка воды и несколько листов с заготовленной защитительной речью.

В первую очередь Петров попытался объяснить суду и участникам процесса, как, по его мнению, была устроена работа Приволжского управления Ростехнадзора в возглавляемый им период. По его словам, для проведения проверок и выявления технологических нарушений управление, как правило, привлекало стороннюю организацию «ВО Безопасность», которая, по мнению следствия, была аффилированной компанией, подконтрольной самому Петрову.

Петров отметил, что с участием этой компании проверки были проведены в Следственном Комитете Татарстана, МВД РТ, ФСБ по Краснодарскому краю и Центральном аппарате Ростехнадзора. Все ведомства остались довольны проведенной работой и вручили организации благодарственные письма.

Экс-начальник Ростехнадзора подчеркнул, что привлечение к работе «ВО Безопасности» не было единичным случаем, и все проверки центрального аппарата и прокураторы не усматривали никаких нарушений в таком взаимодействии. Петров утверждает, что не скрывал, а наоборот, всегда прямо говорил о привлечении специалистов «ВО Безопасность». По его словам, благодаря такой совместной работе были предотвращены десятки аварийных ситуаций.

Куда «исчезла» взятка?

Отметим, что именно за «навязывание» услуг «ВО Безопасности» Петров и попал под уголовное преследование. По версии следствия, в 2019 году компания «Энергоинжиниринг» от имени завода «Haier» подало в челнинский территориальный отдел Ростехнадзора заявление на выдачу разрешения на пусконаладочные работы электроустановки для завода стиральных машин. Однако Петров якобы указал своему подчиненному Ренату Хакимову оттягивать выдачу разрешения.

«Энергоинжинирингу» дали понять, что разрешение на запуск оборудования на заводе «Haier» им дадут только после заключения договора услуг с филиалом «ВО Безопасность» компанией «Промтехэксперт», фактически подконтрольной Петрову. Стоимость договора составила 1,48 млн рублей.

Петров и его подчиненные трижды отказывали компании в выдаче разрешения на запуск электроустановки. В итоге «Энергоинжиниринг» согласился с выдвинутыми условиями, все документы были подписаны, деньги переданы, а «Haier» в тот же день получил долгожданное разрешение. Но проверочных работ по договору так и не проводилось, считает следствие.

Изначально Борису Петрову вменялось получение взятки в 1,48 млн рублей. Однако во время следствия действия обвиняемого были переквалифицированы, и в окончательном тексте обвинения фигурируют уже совсем другие статьи – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование предпринимательской деятельности».



Не корысти ради, а безопасности для

Петров вину признал полностью, однако продолжал настаивать на том, что привлечение к работе специалистов «ВО Безопастность» было продиктовано его лучшими побуждениями.

«Еще раз подчеркну, что, привлекая «ВО Безопасность» я не преследовал никаких корыстных целей, а пытался повысить безопасность на поднадзорных предприятиях. «Haier» – важный для республики объект, его ввод в эксплуатацию затягивался. Нарушений было довольно много. И та фирма, с которой у них был заключен контракт на ввод и получение допуска электроустановок, представила документы не в полном объеме. Нельзя было закрыть глаза и выдать разрешение на не готовый объект. В тоже время у «ВО Безопасность» были и приборы, и специалисты для этой работы. И из лучших побуждений я рекомендовал привлечь именно их для устранения недочетов энергетического оборудования завода для ввода в эксплуатацию», – попытался объяснить Петров.

Однако следом сразу добавил, что признает, что таким образом он воспрепятствовал предпринимательской деятельности, так как эту работу уже выполнял другой подрядчик.

«Я мог бы, наверное, не признавать свою вину на предварительном следствии. В конце концов, регламенты о том, кого можно привлекать и на каких условиях, в данном случае весьма размытые и можно было на это ссылаться. Но я не вижу в этом смысла», – заявил обвиняемый.

В завершении своей речи Петров попросил суд при вынесении приговора учесть его раскаяние, отсутствие корысти и наличие малолетних детей.

Споры в прениях: судебный штраф или 2,5 года колонии?

Ранее в прениях сторона гособвинения просила признать подсудимого виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. При этом эпизод о помехах бизнесу прокурор просил прекратить в связи с истечением срока давности.

Адвокат обвиняемого Елена Точилкина согласилась со стороной гособвинения по вопросу о прекращении уголовного преследования Петрова по одной из статей. Однако, по эпизоду злоупотребления полномочиями, защитник попросила оправдать своего клиента, посчитав, что эта статья вменена ему излишне.

По эпизоду злоупотребления полномочиями Елена Точилкина попросила оправдать своего клиента, посчитав, что эта статья вменена ему излишне Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Обвинение по ч.1 ст. 285 и по ч.1 ст. 169 абсолютно идентичны, до запятой. Предполагается, что одними и теми же действиями мой подзащитный совершил два разных преступления. Квалификация действий по ч.1 ст. 285 чрезмерна, так как действия в виде использования должностным лицом своего положения при незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица влекут ответственность и полностью охватываются ст. 169 УК РФ», – посчитала Точилкина.

Адвокат добавила, что если суд не согласится с доводами защиты, она просит прекратить преследование по одному из эпизодов за сроком давности, а по другому назначить судебный штраф.

К слову, директор потерпевшей компании «Энерго Инжиниринг» Константин Вакатов также обратился к суду с просьбой ограничиться назначением судебного штрафа. В зал заседания он так и не явился, однако направил заявление, в котором говорилось, что ущерб по делу возмещен, имущественных претензий к «Промтехэксперту» и лично к Борису Петрову компания не имеет.

Особый порядок

Напомним, что задержали Петрова еще в начале марта этого года. Тогда следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд решил отправить мужчину под домашний арест, поскольку у него были проблемы со здоровьем. В настоящее время мера пресечения в отношении Петрова не избрана.

Дело передали в суд в августе, однако начало слушания откладывалось несколько раз – сначала из-за болезни судьи, а затем, дважды, из-за состояния здоровья самого подсудимого.

По ходатайству адвоката Петрова Елены Точилкиной дело было рассмотрено в особом порядке. Отметим, что в таком случае обжаловать приговор можно только ввиду несогласия со сроком или размером наказания. При этом решение суда не может быть оспорено со ссылками на недоказанность вины осужденного или его непричастность к преступлению. А наказание не может превышать двух третей от максимально возможного.

Бывший чиновник выслушал приговор суда Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Итоговое решение

Сегодня, выслушав последнее слово обвиняемого, судья удалился в совещательную комнату, предварительно назначив оглашение приговора на два часа. Однако ему понадобилось гораздо больше времени для вынесения итогового решения, оглашение которого началось лишь в пятом часу вечера.

Приговор Петров, по состоянию здоровья, слушал сидя. Однако на оглашение резолютивной части мужчина все-таки поднялся.

В первую очередь судья зачитал постановление и освободил Петрова от уголовной ответственности по статье «Воспрепятствование предпринимательской деятельности» по истечению срока давности. Затем перешел к приговору и признал подсудимого виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В конечном итоге суд назначил наказание Борису Петрову в виде штрафа в 70 тысяч рублей, после чего смягчил сумму штрафа до 60 тысяч рублей, учитывая время, проведенное Петровым в СИЗО и под домашним арестом. Прокуратура будет обжаловать приговор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-главу Ростехнадзора задержали в начале марта этого года. Тогда следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд решил отправить Петрова под домашний арест, поскольку у мужчины были проблемы со здоровьем. Дело стартовало в конце октября. В прениях гособвинение запросило для Петрова 2,5 года колонии. Сегодня овиняемый сказал последнее слово.