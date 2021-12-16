Суд вынес приговор экс-главе Ростехнадзора Борису Петрову

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор по громкому делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Петрову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности. По последнему преступлению срок давности истек еще в августе этого года, поэтому гособвинение еще на прениях попросило прекратить уголовное преследование Петрова по данному эпизоду.

В конечном итоге суд назначил наказание Борису Петрову в виде штрафа в 70 тысяч рублей, после чего смягчил сумму штрафа до 60 тысяч рублей, учитывая время, проведенное Петровым в СИЗО и под домашним арестом.

По версии следствия, в 2019 году компания «Энергоинжиниринг» от имени «Haier» подало в челнинский территориальный отдел Ростехнадзора заявление на выдачу разрешения на пусконаладочные работы электроустановки для завода стиральных машин. Однако Петров, злоупотребив должностными полномочиями, указал своему подчиненному Ренату Хакимову оттягивать выдачу разрешения.

«Энергоинжинирингу» дали понять, что разрешение на запуск оборудования на заводе «Haier» им дадут только после заключения договора услуг с «ВО Безопасность». Стоимость договора составила 1,48 млн рублей.

В итоге «Энергоинжиниринг» согласился с выдвинутыми условиями, все документы были подписаны, деньги переданы, а «Haier» получил долгожданное разрешение. Но проверочных работ по договору так и не проводилось, считает следствие.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-главу Ростехнадзора задержали в начале марта этого года. Тогда следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд решил отправить Петрова под домашний арест, поскольку у мужчины были проблемы со здоровьем. Дело стартовало в конце октября. На прениях гособвинение запросило для Петрова 2,5 года колонии.Сегодня овиняемый сказал последнее слово.