Гособвинение запросило 2,5 года колонии для экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова.

Сторона обвинения попросила отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. При этом адвокат подсудимого наставила на том, что по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» Петрова нужно оправдать, а по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» освободить от уголовной отвественности за истечением срока давности.

Напомним, что по версии следствия, в 2019 году Петров дал указание руководителю Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Ренату Хакимову оттягивать выдачу заводу «Haier» разрешения на эксплуатацию электроустановки. Для того, чтобы получить необходимые документы, заводу надо было заключить договор с компанией «Энерго Инжиниринг», которая была под контролем Петрова.

Как считает следствие, Петров согласился подписать необходимые документы только после получения вознаграждения 1,4 млн рублей.

Петров полностью признал вину. Дело рассматривается в особом порядке.