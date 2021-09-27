Старт процесса по делу экс-главы Ростехнадзора Петрова отложили из-за болезни судьи

Вахитовский суд Казани отложил старт процесса по громкому делу экс-главы Ростехнадзора Бориса Петрова. Ему предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Планировалось, что на сегодняшнем заседании прокурор зачитает текст обвинительного заключения. Однако из-за болезни судьи слушание было отложено. На какой день назначат следующее заседание, пока неизвестно.

По версии следствия, в 2019 году Петров дал указание руководителю Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Ренату Хакимову оттягивать выдачу заводу «Haier» разрешения на эксплуатацию электроустановки. Для того, чтобы получить необходимые документы, заводу надо было заключить договор с компанией «Энерго Инжиниринг», которая была под контролем Петрова.

Как считает следствие, Петров согласился подписать необходимые документы только после получения вознаграждения 1,4 млн рублей.

Напомним, что экс-главу Ростехнадзора задержали в начале марта этого года. Тогда следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд решил отправить Петрова под домашний арест, поскольку у мужчины были проблемы со здоровьем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Борису Петрову стало плохо после задержания.