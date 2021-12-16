«Хотел обеспечить безопасность на заводе»: экс-глава Ростехнадзора сказал последнее слово

Сегодня в Вахитовском суде Казани последнее слово сказал экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Ему предъявлены обвинения по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

По версии следствия, в 2019 году Петров дал указание руководителю Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Ренату Хакимову оттягивать выдачу заводу «Haier» разрешения на эксплуатацию электроустановки.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Инструментальный контроль в рамках инспекторской проверки не предусмотрен. В этом случае участие в проверке АО "Безопасности", единственным акционером которого является государство, позволяло выявить технологические нарушения. Их привлекали в качестве специалистов со своими проверками в Следственный Комитет Татарстана, МВД РТ, ФСБ по Краснодарскому краю, Центральных аппарат Ростехнадзора», – начал свою речь Петров.

Он отметил, что работа во всех этих ведомствах была проведена качественно, а компания даже получила за это благодарственные письма. По словам Петрова, привлечение к работе «Безопасности» не было единичным случваем, и все проверки центрального аппарата и прокураторы не усматривали никаких нарушений в таком взаимодействии.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Петров утверждает, что никогда не скрывал, а наоборот, всегда подчеркивал привлечение специалистов АО «Безопасность». По его словам, благодаря такой совместной работе были предотвращены десятки аварийный ситуаций.

«Еще раз подчеркну, что привлекая АО «Безопасность» я не преследовал никаких корыстных целей, а пытался повысить безопасность на поднадзорных предприятиях. «Haier» важный для республики объект, его ввод в эксплуатацию затягивался. Нарушений было довольно много. И та фирма, с которой у них был заключен контракт на ввод и получение допуска электроустановок, представила документы не в полном объеме. Нельзя было закрыть глаза и выдать разрешение на неготовый объект. В тоже время у АО «Безопасность» были и приборы, и люди, и специалисты для этой работы. И из лучших побуждений я рекомендовал привлечь именно их для устранения недочетов энергетического оборудования завода для ввода в эксплуатацию», – объяснил Петров.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Тем не менее, мужчина признал, что таким образом он воспрепятствовал предпринимательской деятельности, так как эту работу уже выполнял другой подрядчик.

Петров особенно подчеркнул, что у потерпевшей стороны претензий к нему нет, а завод в конечном итоге был введен в эксплуатацию, и по словам обвиняемого, никаких проблем в электрооборудованием на нем не возникало.

В завершении своей речи Петров попросил суд при вынесении приговора учесть его раскаяние, отсутсвие корысти и наличие малолетних детей. Какое решение примет суд станет ясно уже сегодня.