Штраф или 2,5 года колонии: что ждет экс-главу Ростехнадзора Бориса Петрова

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Гособвинение просило признать подсудимого виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и отправить его в колонию-поселение на 2,5 года. При этом эпизод о помехах бизнесу прокурор просил прекратить в связи с истечением срока давности.

«Обстоятельствами смягчения наказания подсудимого предлагаю признать раскаяние, признание вины, наличие у него двух малолетних детей», – отметил помощник прокурора района Артур Исрафилов.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Адвокат обвиняемого Елена Точилкина согласилась со стороной гособвинения по вопросу о прекращении уголовного преследования Петрова по статье о вмешательстве в законную предпринимательскую деятельность. Однако, по эпизоду злоупотребления полномочиями, защитник попросила оправдать своего клиента, посчитав, что эта статья вменена ему излишне.

«Обвинение по ч.1 ст. 285 и по ч.1 ст. 169 абсолютно идентичны, до запятой. Предполагается, что одними и теми же действиями мой подзащитный совершил два разных преступления. Квалификация действий по ч.1 ст. 285 чрезмерна, так как действия в виде использования должностным лицом своего положения при незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица влекут ответственность и полностью охватываются ст. 169 УК РФ», – считает Точилкина.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Адвокат добавила, что если суд не согласится с доводами защиты, она просит его прекратить преследование по одному из эпизодов за сроком давности, а по другому назначить судебный штраф.

«Так хорошо начиналась речь прокурора. О том, что признал вину, впервые совершил преступление, имеет заболевания, имеет несовершеннолетних детей, 25 лет безупречной службы государству, государев человек. И после этого за преступления, преследующие не корыстную заинтересованность, просить человеку 2,5 лет лишения свободы – это абсолютно чрезмерно», – заключила Точилкина.

К слову, директор потерпевшей компании «Энерго Инжиниринг» Константин Вакатов также обратился к суду с просьбой ограничиться назначением судебного штрафа. В зал заседания он не явился, однако направил заявление, в котором говорилось, что ущерб по делу возмещен, имущественных претензий к «Промтехэксперту» и лично к Борису Петрову компания не имеет.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что по версии следствия, в 2019 году Петров дал указание руководителю Челнинского территориального отдела Ростехнадзора Ренату Хакимову оттягивать выдачу заводу «Haier» разрешения на эксплуатацию электроустановки. Для того, чтобы получить необходимые документы, заводу надо было заключить договор с компанией «Энерго Инжиниринг», которая была под контролем Петрова.

Как считает следствие, Петров согласился подписать необходимые документы только после получения вознаграждения 1,4 млн рублей.

Петров полностью признал вину. Дело рассматривается в особом порядке.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня подсудимый отказался от участия в прениях и заявил, что ему нужно время для подготовки к последнему слову. Следующее заседание по делу назначено на декабрь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-главу Ростехнадзора задержали в начале марта этого года. Тогда следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд решил отправить Петрова под домашний арест, поскольку у мужчины были проблемы со здоровьем. Процесс по делу стартовал в октябре.