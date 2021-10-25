Дело экс-главы Ростехнадзора: особый порядок и срок давности

Вахитовский суд Казани начал рассматривать громкое дело экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Почему дело будет рассматриваться в особом порядке, куда «исчезла» из обвинения статья о взятке и почему по одной из статей могут прекратить уголовное преследование – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Вахитовском суде стартовал процесс по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С четвертой попытки в Вахитовском суде Казани стартовал-таки процесс по делу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Сегодня было зачитано обвинение в злоупотреблении полномочиями и незаконном воспрепятствовании ведению бизнеса.

Для участия в процессе подсудимый сделал прививку от Covid-19

Дело передали в суд еще в августе, однако начало слушания откладывалось несколько раз – сначала из-за болезни судьи, а затем, дважды, из-за состояния здоровья самого подсудимого. Адвокат Петрова Елена Точилкина даже направляла в суд ходатайство о приостановке производства по делу из-за коронавирусных ограничений, установленных в республике для людей старше 65 лет.

Однако на сегодняшнее заседание Петров все же явился – буквально вчера он сделал первый компонент прививки от Сovid-19. На вопросы судьи о состоянии своего здоровья Петров отвечал неоднозначно, мол, последствия гипертонического криза, из-за которого он пропустил два предыдущих заседания, еще не прошли, а прививка только усугубила положение.

Адвокат подсудимого также акцентировала на этом внимание и заявила, что, возможно, появится необходимость отложить слушание по делу, поскольку ее подзащитный не в состоянии выступить перед судом.

Изначально Борису Петрову вменялось получение взятки в 1,4 млн рублей за выдачу разрешения на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Достаточной мерой наказания будет судебный штраф»

Представитель потерпевшей компании «Энерго Инжиниринг» на заседание не явился, вместо этого направил в суд заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия.

«"Энерго Инжиниринг" не имеет претензий, в том числе финансовых, к "Промтехэксперту" и Петрову Борису Германовичу по уголовному делу, которое рассматривается Вахитовским судом города Казани, в том числе по работе, связанной с пуском и эксплуатацией электрооборудования. Считает, что достаточной мерой наказания для Петрова будет являться судебный штраф», – зачитал текст обращения представителя потерпевшей компании судья Вахитовского суда Казани Адель Галеев.

Поскольку ни одна из сторон не возражала против начала судебного процесса в отсутствие представителя «Энерго Инжиниринг», суд предоставил слово помощнику прокурора Вахитовского района Руслану Байбикову для оглашения текста обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2019 году Петров навязал подрядчику строительства завода стиральных машин Haier компании «Энерго Инжиниринг» заключение возмездного договора со сторонней организацией Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Куда «исчезла» взятка из обвинения?

Отметим, что изначально Борису Петрову вменялось получение взятки в 1,4 млн рублей за выдачу разрешения на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах. Однако во время следствия действия обвиняемого были переквалифицированы, и в окончательном тексте обвинения фигурируют уже совсем другие статьи – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Вмешательство в предпринимательскую деятельность».

Задержали Петрова еще в начале марта этого года. Тогда следствие ходатайствовало о его заключении под стражу, однако суд решил отправить мужчину под домашний арест, поскольку у него были проблемы со здоровьем. Сейчас мера пресечения в отношении Петрова не избрана.

По версии следствия, в 2019 году Петров навязал подрядчику строительства завода стиральных машин Haier компании «Энерго Инжиниринг» заключение возмездного договора со сторонней организацией. Договор предусматривал работы по обеспечению промышленной безопасности, которые на самом деле не требовались.

Петров и его подчиненные трижды отказывали компании в выдаче разрешения на запуск электроустановки. Соответствующие документы были выданы только после подписания договора об оказании коммерческих услуг с подконтрольной Петрову фирмой «Промтехэксперт». По условиям контракта, на счет фирмы было перечислено 1 млн 480 тыс. рублей, которые, как утверждает следствие, Петров присвоил.

«В результате умышленных преступных действий Петрова были существенным образом нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в нарушении установленного приказом Ростехнадзора порядка организации работы по выдаче разрешений на допуск и эксплуатацию энергоустановок, дискредитации Приволжского управления Ростехнадзора и подрыве авторитета государства», – заключил Байбиков.

Адвокат Петрова Елена Точилкина еще на стадии следствия просила рассмотреть дело в особом порядке Фото: © Алина Файзрахманов / ИА «Татар-информ»

Рассмотрение дела в особом порядке

Выслушав позицию стороны обвинения, суд предоставил слово подсудимому. Петров был краток. Он заявил, что предъявленное обвинение ему понятно и он полностью признает вину.

Затем суд обратился к ходатайствам сторон. Выяснилось, что адвокат Петрова Елена Точилкина еще на стадии следствия просила рассмотреть дело в особом порядке. В таком случае суд не изучает доказательства по делу, не допрашивает свидетелей и потерпевших. Дело рассматривается исключительно на основании признательных показаний обвиняемого, помимо этого исследуются только смягчающие и отягчающие обстоятельства и обстоятельства о личности подсудимого.

Отметим, что в случае рассмотрения дела в особом порядке обжаловать приговор можно только ввиду несогласия со сроком или размером наказания. При этом решение суда не может быть оспорено со ссылками на недоказанность вины осужденного или его непричастность к преступлению.

Суд, объяснив все возможные последствия, уточнил у Петрова, поддерживает ли он ходатайство своего защитника. Ни обвиняемый, ни прокурор против ходатайства возражать не стали. Суд, посовещавшись на месте, постановил рассмотреть дело в особом порядке и перешел к исследованию характеристик, наград и истории болезни подсудимого.

Суд, посовещавшись на месте, постановил рассмотреть дело в особом порядке Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности

Рассмотрев все материалы, касающиеся личности Петрова, судья обратился к нему с вопросом.

«Преступление по статье о воспрепятствовании предпринимательской деятельности относится к категории небольшой тяжести, период, инкриминируемый вам, – с 22 июня по 21 августа 2019 года. Согласно УК РФ, срок давности по этому преступлению в августе 2021 года истек, поэтому у меня к вам вопрос: вы согласны на прекращение уголовного дела по ч. 1 ст. 169? Вам понятно, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности является нереабилитирующим основанием?» – уточнил Галеев у подсудимого.

Петров ответил утвердительно на оба вопроса. Следом судья поинтересовался, возможно ли перейти к прениям сторон. Однако адвокат ходатайствовала об отложении слушания. По словам Точилкиной, состояние здоровье ее подзащитного не позволяет ему выступать в прениях.

Судья удовлетворил ходатайство. Следующее заседание по делу назначено на 25 ноября.