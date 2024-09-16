Президент Лаоса собирается приехать в Казань на саммит БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Фото: kremlin.ru

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует приехать на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщила директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Президент Лаоса в мае был на мероприятиях, связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне, собирается приехать на саммит БРИКС», — отметила дипломат.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.