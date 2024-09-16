news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 16 сентября 2024 15:23

Президент Лаоса собирается приехать в Казань на саммит БРИКС

Скопировать ссылку
Президент Лаоса собирается приехать в Казань на саммит БРИКС
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит
Фото: kremlin.ru

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует приехать на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщила директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Президент Лаоса в мае был на мероприятиях, связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне, собирается приехать на саммит БРИКС», — отметила дипломат.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.

читайте также
Россия и Египет готовы подписать несколько соглашений на саммите БРИКС в Казани
Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Песков: Переносить саммит БРИКС из Казани не планируется
Песков: Переносить саммит БРИКС из Казани не планируется
Минниханов: РТ придает большое значение сотрудничеству в рамках отношений России и Лаоса
Минниханов: РТ придает большое значение сотрудничеству в рамках отношений России и Лаоса
#саммит БРИКС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100