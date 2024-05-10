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Путин поблагодарил лидера Лаоса за передачу танков Т-34
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом поблагодарил его за состоявшуюся в 2019 году передачу партии танков Т-34-85. Встреча состоялась в Московском Кремле, сообщает пресс-служба российского лидера.
«<...> мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 — они являются символом Победы. И, конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», — подчеркнул Путин.
Глава российского государства также отметил рост торгово-экономического взаимодействия на 12% по итогам прошлого, 2023 года (по данным ТАСС, до 14,4 млн долларов) и появившуюся возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса, что будет привлекать туда туристов.
Тхонглун Сисулит в свою очередь отметил успешную реализацию договоренностей Лаосской Народно-Демократической Республики с Россией и заявил, что последняя помогает развивать многополярный мир.
«Несмотря на давление Запада, ваша страна постепенно развивается. При этом вы помогаете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире», — сказал лаосский лидер.
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