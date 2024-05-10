Путин поблагодарил лидера Лаоса за передачу танков Т-34

Лаосские танки Т-34 на железной дороге в городе Муроме в 2019 году

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом поблагодарил его за состоявшуюся в 2019 году передачу партии танков Т-34-85. Встреча состоялась в Московском Кремле, сообщает пресс-служба российского лидера.

«<...> мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 — они являются символом Победы. И, конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства также отметил рост торгово-экономического взаимодействия на 12% по итогам прошлого, 2023 года (по данным ТАСС, до 14,4 млн долларов) и появившуюся возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса, что будет привлекать туда туристов.

Тхонглун Сисулит в свою очередь отметил успешную реализацию договоренностей Лаосской Народно-Демократической Республики с Россией и заявил, что последняя помогает развивать многополярный мир.

«Несмотря на давление Запада, ваша страна постепенно развивается. При этом вы помогаете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире», — сказал лаосский лидер.

О передаче Лаосом России партии из 30 танков Т-34-85 стало известно в начале января 2019 года. Судя по всему, эти машины были произведены не в Советском Союзе, а в Чехословакии в 1950-е годы. Всего по лицензии в этой стране было выпущено 2736 Т-34. Напрямую в Лаос танки чехословацкого производства не поставлялись, так что попасть туда они могли в результате реэкспорта.