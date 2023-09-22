Минниханов: РТ придает большое значение сотрудничеству в рамках отношений России и Лаоса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заведующим международным отделом ЦК Лаосской Народно-Революционной Партии Тхонгсаваном Фомвиханом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что Лаос — давний и надежный партнер России в Юго-Восточной Азии, и напомнил, что на прошлой неделе на полях ВЭФ прошла встреча Президента России Владимира Путина с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан придает большое значение сотрудничеству в рамках российско-лаосских отношений, подчеркнул Раис республики.

«На сегодняшний день товарооборот между странами весьма скромный. Надеюсь, Ваш визит придаст хороший импульс к развитию нашей торговли», — заключил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Тхонгсаван Фомвихан поблагодарил татарстанскую сторону за прием и за то, что республика позитивно смотрит на развитие отношений.

«Наши страны в очень доверительных отношениях, и надеюсь, так будет и на уровне регионов», — отметил гость и рассказал о том, что в ходе визита он смог ознакомиться с экономическим потенциалом республики.

Стороны договорились проанализировать направления, в которых было бы полезно сотрудничество.