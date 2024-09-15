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Политика 15 сентября 2024 19:58

Россия и Египет готовы подписать несколько соглашений на саммите БРИКС в Казани

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Россия и Египет готовы подписать несколько соглашений на саммите БРИКС в Казани
Флаг Египта
Фото: Wikipedia.org

Египет и Россия готовятся заключить несколько двусторонних соглашений. Подписать эти документы стороны могут на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал посол Арабской Республики Египет в Москве Назих Нагари на полях Медиасаммита БРИКС, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, уточнил дипломат, не обязательно соглашения будут заключены именно в ходе саммита, потому что «это многосторонняя встреча». «Но мы работаем над некоторыми двусторонними проектами, которые могут быть подписаны в любое время», — пояснил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.

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#саммит БРИКС #Египет
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