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Политика 22 июня 2025 20:06

Президент Ирана: США должны получить ответ на свою агрессию

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Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил о необходимости ответных действий в связи с атакой США на иранские ядерные объекты. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, сообщает РИА Новости.

«США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — подчеркнул Пезешкиан. Его слова приводит официальный сайт иранского президента.

Со своей стороны, французский лидер выразил обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке и подтвердил стремление Франции содействовать деэскалации. Как передает пресс-служба президента Ирана, Макрон заявил о «готовности» Парижа предпринять усилия для прекращения боевых столкновений и продолжить диалог с Тегераном.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.

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#Иран #Ближний Восток #США #Франция #Эммануэль Макрон
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