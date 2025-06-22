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Политика 22 июня 2025 17:14

МИД Ирана: Более 20 лет пытаемся доказать мирный характер ядерной программы

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Иран в течение более чем двух десятилетий пытается доказать, что его ядерная программа носит мирный характер, и не понимает, почему подвергается агрессии и давлению на международной арене. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на министерской встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

«Мы не понимаем, почему Иран должен быть атакован. Почему Иран должен расплачиваться за несправедливое обвинение? Мы уже 20 лет пытаемся доказать, что наша программа носит мирный характер. Мы заключили сделку, весь мир нас поздравлял. США вышли из нее. Мы вели новые переговоры, и тогда они решили совершить нападение на нас. Вначале они использовали Израиль, теперь сами нападают на нас и угрожают нам новыми нападениями», — заявил Арагчи.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.

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#Иран #иранская ядерная программа #стамбул
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