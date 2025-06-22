Главы МИД стран ОИС договорились о создании группы по деэскалации на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на заседании совета глав МИД в Турции приняли решение о создании контактной группы для содействия деэскалации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в стамбульской декларации, принятой по итогам заседания.

Главы внешнеполитических ведомств осудили действия Израиля, направленные, по их мнению, на дестабилизацию региона, и заявили о необходимости международных мер по сдерживанию агрессии.

«Призываем международное сообщество принять сдерживающие меры, чтобы остановить эту агрессию и привлечь Израиль к ответственности за совершенные преступления», — приводит текст заявления издание NTV Haber.

Контактной группе поручено наладить постоянное взаимодействие с международными и региональными структурами для продвижения политического урегулирования и снижения напряженности.

Также в итоговом заявлении подчеркивается необходимость срочной организации Международной конференции ООН по палестинскому вопросу. Удары Израиля по Ирану в документе названы угрозой гуманитарной, экономической и экологической стабильности всего региона.

Кроме того, министры потребовали немедленного открытия всех КПП на границе с сектором Газа и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.