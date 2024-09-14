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Политика 14 сентября 2024 16:42

Захарова: Саммит БРИКС в Казани станет мировой сенсацией

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Предстоящий саммит БРИКС в Казани, как ожидается, станет мировой сенсацией, заявила на открытии медиасаммита объединения в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в рамках российского председательства уже прошло свыше 150 мероприятий. Однако центральным станет саммит в столице Татарстана.

«И все говорит о том, что оно будет мировой сенсацией, не менее», — цитирует ее ТАСС.

Захарова отметила, что расширение БРИКС шокировало Запад. Увеличение числа участников объединения, растущий интерес к нему со стороны иностранных государств стали наглядным подтверждением тому, что возвращения к однополярному миру не будет.

По ее мнению, БРИКС — это «спасательный круг, настоящая панацея от всего того, что творится в международных отношениях сегодня».

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. По данным мэра Казани Ильсура Метшина, в дни события в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.

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#БРИКС #Мария Захарова
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