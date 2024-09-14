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Захарова: Саммит БРИКС в Казани станет мировой сенсацией
Предстоящий саммит БРИКС в Казани, как ожидается, станет мировой сенсацией, заявила на открытии медиасаммита объединения в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в рамках российского председательства уже прошло свыше 150 мероприятий. Однако центральным станет саммит в столице Татарстана.
«И все говорит о том, что оно будет мировой сенсацией, не менее», — цитирует ее ТАСС.
Захарова отметила, что расширение БРИКС шокировало Запад. Увеличение числа участников объединения, растущий интерес к нему со стороны иностранных государств стали наглядным подтверждением тому, что возвращения к однополярному миру не будет.
По ее мнению, БРИКС — это «спасательный круг, настоящая панацея от всего того, что творится в международных отношениях сегодня».
Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. По данным мэра Казани Ильсура Метшина, в дни события в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.
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