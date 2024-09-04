Президент Боливии принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани

Луис Арсе Катакора

Фото: kremlin.ru

Президент Боливии Луис Арсе Катакора принял приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом рассказала министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса, сообщает РИА Новости.

«Да, это так... Присутствие нашего Президента на встрече лидеров подтверждено», — пояснила дипломат.

Кроме того, Соса заверила, что у ее страны — «большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС». «БРИКС строит очень важную экономическую альтернативу», — уточнила глава боливийского МИД.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия пригласила Президента Боливии на саммит БРИКС в Казань.

Шестнадцатый саммит БРИКС состоится в столице РТ с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.