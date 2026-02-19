Преступность снизилась, смертность в ДТП выросла: глава МВД Татарстана о новых задачах

Борьба с преступностью с помощью камер, рост смертности на дорогах республики, стопроцентная раскрываемость тяжких преступлений, рост кибермошенничеств – с чем пришлось столкнуться МВД Татарстана в 2025 году? Об этом сегодня на заседании Госсовета РТ глава республиканского МВД Дамир Сатретдинов рассказал депутатам.





На заседании Госсовета Дамир Сатретдинов доложил о том, как изменилась криминальная обстановка в Татарстане за 2025 год и с какими вызовами столкнулась полиция

Число преступлений в республике снизилось на 15,7%

Как изменилась криминальная обстановка в Татарстане за 2025 год и с какими вызовами столкнулась полиция? Об этом сегодня на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва доложил министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов.

Он начал свое выступление с общей оперативной обстановки в республике. По данным МВД, за 2025 год в Татарстане зарегистрировано 47 373 преступления. В сравнении с 2024-м их число снизилось на 15,7%.

«В 2025 году МВД по Республике Татарстан сохранило наступательность в борьбе с преступностью и обеспечило выполнение задач, поставленных Президентом РФ, министром внутренних дел РФ и Раисом РТ. Наблюдается снижение количества преступлений. Меньше совершено разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе из жилищ граждан, мошенничеств», – сказал министр.

В 95% убийств, констатировал глава МВД республики, были установлены виновные, раскрываемость тяжких преступлений, в том числе изнасилований, достигла 100%, добавил он.

Дамир Сатретдинов подчеркнул, что в прошлом году в республике не было допущено резонансных преступлений со стороны членов ОПГ, а также преступлений на почве экстремизма и религии. На 14% снизился и уровень уличной преступности.

«В 2025 году МВД по Республике Татарстан сохранило наступательность в борьбе с преступностью и обеспечило выполнение задач, поставленных Президентом РФ, министром внутренних дел РФ и Раисом РТ»

«В центре внимания – борьба с кибермошенниками»

Министр внутренних дел РТ отметил, что Татарстан остается одним из наиболее экономически привлекательных регионов для мошенников. Ведомство уделяет особое внимание борьбе с киберпреступностью – за прошлый год в республике зарегистрировали 24 977 ИТ‑преступлений. Большинство из них – мошенничества, неправомерный доступ к компьютерной информации, наркопреступления, кражи с банковских счетов и другие.

«В центре внимания – борьба с киберпреступлениями. В прошлом году произошло 25 тысяч таких деяний, их массив составил свыше половины всех зарегистрированных преступлений», – сообщил Дамир Сатретдинов.

За год из-за действий мошенников жители республики потеряли почти 6 млрд рублей.

Одним из способов борьбы с киберпреступлениями министр назвал информирование населения. По его словам, в прошлом году СМИ опубликовали 3,5 тысячи материалов о киберпреступности. Это привело к снижению числа подозрительных переводов более чем вдвое, а объем таких операций уменьшился на 72%.

После доклада Дамир Сатретдинов также ответил на вопрос депутата Николая Атласова о случаях мошенничества в национальном мессенджере.

Атласов поинтересовался, фиксируются ли такие преступления на фоне обсуждений о возможном запрете Telegram. Министр подтвердил, что мошенничество встречается и в отечественном мессенджере.

«Да, такие случаи есть. В нашем национальном мессенджере аналогичными способами осуществляются мошеннические действия», – ответил он.

В планах внедрение «Цифрового профиля иностранного гражданина»

Отдельное внимание министр уделил миграционной политике. По его словам, Татарстан занимает четвертое место в стране по количеству прибывающих иностранцев.

На начало года число прибывающих иностранцев в республике составило 107 тысяч. В основном прибывают граждане Узбекистана и Таджикистана.

За прошлый год полицейские провели 10 тысяч проверочных и профилактических мероприятий. В результате 2 тысячи иностранцев были выдворены из страны, еще 4 тысячам закрыт въезд, а 2 тысячи были легализованы.

По словам главы МВД по РТ, 4% преступлений совершаются мигрантами. Это не оказало существенного влияния на оперативную обстановку в республике, отметил он. В основном речь идет о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков и кражами.

Дамир Сатретдинов сообщил, что в текущем году планируется внедрение «Цифрового профиля иностранного гражданина», который позволит объединить все данные о въезжающих в страну на единой платформе.

За год полицейские в РТ ликвидировали 5 подпольных нарколабораторий

Отдельный блок доклада был посвящен борьбе с наркопреступностью.

Большая часть изъятых наркотиков в республике – синтетические. Основным способом распространения запрещенных веществ остается бесконтактный, через интернет, с использованием криптовалюты и электронных средств платежа.

В прошлом году полицейские Татарстана установили более 1,2 тысячи лиц, совершивших наркопреступления, – это лучший показатель в ПФО. Расследовано свыше 2 тысяч таких деяний, перекрыто 32 нелегальных канала поставки наркотиков, в прошлом году полицейские накрыли 5 подпольных нарколабораторий.

Кроме того, составлено 6 тысяч административных протоколов в этой сфере, на 20% снижено количество преступлений, совершенных наркозависимыми. Совместно с Роскомнадзором ограничен доступ к 11 тысячам сайтов, содержащим пропаганду наркотиков.

«В текущем году продолжим выполнение задач по наркотической ситуации», – отметил министр.

«Ситуацию по погибшим на дорогах республики переломить не удалось»

Отдельный блок доклада был посвящен ситуации на дорогах республики. Министр отметил, что в Татарстане улучшается транспортная инфраструктура, однако одновременно с этим растет транспортный поток. На это влияет закрытие аэропортов и введение ограничений. Количество транспортных средств не снижается: в республике зарегистрировано более 2 миллионов автомобилей. Это увеличивает риск ДТП. Только за прошлый год на трассе М7 трафик вырос на 20%, отметил министр.

«К сожалению, ситуацию по погибшим переломить не удалось», – сказал Дамир Сатретдинов.

Второй год подряд в республике фиксируется рост числа погибших. Половина погибает в столкновениях, еще половина – при выезде на встречку.

В результате ДТП в прошлом году погибли 15 детей, 13 из них были пассажирами. В девяти случаях дети погибли по вине водителей.

«За год выявлено 8 миллионов нарушений ПДД, почти 11 тысяч водителей задержаны за пьяное вождение, 803 привлечены к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение. За нарушения в содержании дорог составлено свыше 400 протоколов», – добавил министр.

Кроме того, министр отметил активное использование жителями республики системы «Народный инспектор». За прошлый год в систему поступило 124 тысячи сообщений о нарушениях ПДД, по ним составлено 30 тысяч протоколов.

В прошлом году в республике был принят закон о запрете продажи бензина детям. Это привело к нулевой смертности среди детей при управлении мототехникой.

Министр сообщил, что на федеральном уровне направлено предложение об ужесточении ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение, при наличии в автомобиле несовершеннолетнего пассажира.

Также предлагается делегировать органам исполнительной власти право эвакуировать автомобили за неправильную стоянку. Проект находится на рассмотрении в Кабмине РТ, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Министр выразил уверенность, что эти законопроекты помогут снизить аварийность на дорогах, и предложил депутатам поддержать инициативы.

Внедрение системы видеонаблюдения с распознаванием лиц для борьбы с преступниками

Муниципальные служащие и общественные объединения, включая народные дружины, помогают полиции в раскрытии преступлений. Благодаря их участию раскрыто 116 преступлений.

Кроме того, комплекс «Безопасный город», в который интегрировано 45 тысяч камер, помог раскрыть более 300 преступлений.

Министр также сообщил о планах внедрения Единой интеграционной платформы видеонаблюдения с распознаванием лиц в общественных местах, которая позволит объединить камеры в единую систему. Это особенно важно в условиях дефицита кадров, отметил он.

«Сложная ситуация с комплектованием наблюдается во всей системе МВД России»

Татарстан занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по уровню некомплекта сотрудников МВД. Сложная ситуация с комплектованием наблюдается во всей системе МВД России, заявил министр.

«Общий некомплект за год увеличился и достиг 28,1%», – отметил Дамир Сатретдинов.

В Заинском, Зеленодольском и Елабужском районах республики этот показатель превышает 40%, в Верхнеуслонском – более 50%, в Менделеевском – 49%. Наибольший некомплект наблюдается в патрульно‑постовой службе, подразделениях по контролю за оборотом наркотиков, среди участковых, сотрудников уголовного розыска и следствия.

Министр положительно оценил программу стимулирования новых сотрудников органов предварительного следствия МВД. Каждому кандидату из гражданских вузов при трудоустройстве полагается выплата в 1 миллион рублей. В прошлом году зарегистрирован 21 такой кандидат, в этом – 20 выпускников.

Несмотря на высокую нагрузку, работа полиции получает положительную оценку населения, резюмировал Дамир Сатретдинов.