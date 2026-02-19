В Татарстане в прошлом году почти на 16% снизилось количество преступлений

В Республике Татарстан зафиксировано снижение количества совершенных преступлений. Об этом на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва сообщил министр внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов.

«В 2025 году МВД по Республике Татарстан сохранило наступательность в борьбе с преступностью и обеспечило выполнение задач, поставленных Президентом РФ, министром внутренних дел РФ и Раисом РТ <…> Наблюдается снижение количества преступлений. Меньше совершено разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе из жилищ граждан, мошенничеств», – сказал он.

Всего за 2025 год в республике зарегистрировали 47 373 преступления. В сравнении с 2024-м их число снизилось на 15,7%.

«Свыше 95% составляет результативность установления виновных по убийствам, раскрываемость фактов совершения тяжких преступлений составила 100%», – добавил он.

Министр также отметил, в прошлом году в республике не было допущено резонансных преступлений со стороны членов ОПГ, в сфере экстремизма и на религиозной почве.