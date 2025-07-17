Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане ограничат продажу несовершеннолетним автомобильного бензина. Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики принят на 11-м заседании Госсовета РТ.

«Предлагается внести запрет на розничную продажу автомобильного бензина несовершеннолетним, за исключением лиц старше 16 лет, которые имеют право на управление транспортом и покупают бензин на заправке», – сказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Она отметила, что проектом закона устанавливается административная ответственность за несоблюдение этого ограничения.

Так, физлицам придется заплатить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 100 до 150 тыс. рублей.

Депутат уточнила, что законопроект направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение гибели детей на дорогах.

«Необходимость такого ограничения связана с ростом количества детей, выезжающих на дороги общего пользования на мототранспорте, который не предназначен для использования на автодорогах. Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают», – подчеркнула она.

Захарова добавила, что автозаправочные станции уже ограничивают продажу топлива для несовершеннолетних, однако законодательно это не урегулировано.

По информации Управления Госавтоинспекции МВД по РТ, количество ДТП с участием мототранспорта и несовершеннолетних в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 40%, количество погибших – в три раза.

По состоянию на 25 июня этого года в Татарстане произошло 15 ДТП с участием детей до 16 лет.