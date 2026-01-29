Систему видеонаблюдения с распознанием лиц начали создавать в Татарстане

Первый этап создания системы видеонаблюдения с распознанием лиц завершили в Татарстане. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на заседании коллегии ведомства.

«В конце 2025 года совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан завершен первый этап создания отечественной системы видеонаблюдения с распознаванием лиц: разработано ядро и подключено 100 умных камер», – сказал Начвин.

Он обозначил задачу на текущий год – увеличить количество камер и расширить функционал.