Общество 29 января 2026 15:04

Систему видеонаблюдения с распознанием лиц начали создавать в Татарстане

Первый этап создания системы видеонаблюдения с распознанием лиц завершили в Татарстане. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на заседании коллегии ведомства.

«В конце 2025 года совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан завершен первый этап создания отечественной системы видеонаблюдения с распознаванием лиц: разработано ядро и подключено 100 умных камер», – сказал Начвин.

Он обозначил задачу на текущий год – увеличить количество камер и расширить функционал.

