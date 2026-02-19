Глава МВД по РТ ответил на вопрос о мошенничествах в национальном мессенджере
На 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов ответил на вопрос депутата Николая Атласова о случаях мошенничества в национальном мессенджере.
Атласов поинтересовался, фиксируются ли подобные преступления на фоне обсуждений о запрете Telegram. Министр сообщил, что случаи мошенничества действительно имеют место и в отечественном мессенджере.
«Да, такие случаи есть. В наших национальных мессенджерах такими же способами осуществляются мошеннические действия», – ответил министр.