Первые два следователя в РТ готовятся получить миллион после трудоустройства

В Татарстане первые две девушки-следователи готовятся к получению выплаты по новой программе поддержки кадров.

Напомним, что правительство РТ запустило программу стимулирования для новых сотрудников в органах предварительного следствия МВД. Каждому кандидату из гражданских вузов при трудоустройстве полагается выплата в миллион рублей.

Первой, кто получит выплату, стала 36-летняя Надежда Бурова. Она заняла должность следователя в Черемшанском районе Татарстана. Она опытный юрист, ранее работала в гражданских организациях и помощником судьи.

24-летняя Анастасия Васильева стала следователем в отделе полиции «Сафиуллина» в Казани. Для нее это первая работа после вуза.

Сейчас для них оформляют документы на выплату заявленного миллиона.

После объявления о выплате в следственные подразделения республики изъявили желание попасть 50 человек: 18 кандидатов проходят оформление, 15 человек уже приняты на службу, 8 из них стажируются в Казани, Высокогорском районе, Альметьевске и Бугульме, 5 сотрудников ждут присвоения званий после стажировки.

МВД по РТ приглашает на службу и напоминает о гарантиях для сотрудников: