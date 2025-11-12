news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 15:35

Первые два следователя в РТ готовятся получить миллион после трудоустройства

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане первые две девушки-следователи готовятся к получению выплаты по новой программе поддержки кадров.

Напомним, что правительство РТ запустило программу стимулирования для новых сотрудников в органах предварительного следствия МВД. Каждому кандидату из гражданских вузов при трудоустройстве полагается выплата в миллион рублей.

Первой, кто получит выплату, стала 36-летняя Надежда Бурова. Она заняла должность следователя в Черемшанском районе Татарстана. Она опытный юрист, ранее работала в гражданских организациях и помощником судьи.

24-летняя Анастасия Васильева стала следователем в отделе полиции «Сафиуллина» в Казани. Для нее это первая работа после вуза.

Сейчас для них оформляют документы на выплату заявленного миллиона.

После объявления о выплате в следственные подразделения республики изъявили желание попасть 50 человек: 18 кандидатов проходят оформление, 15 человек уже приняты на службу, 8 из них стажируются в Казани, Высокогорском районе, Альметьевске и Бугульме, 5 сотрудников ждут присвоения званий после стажировки.

МВД по РТ приглашает на службу и напоминает о гарантиях для сотрудников:

  • стабильная заработная плата;
  • отпуск от 40 дней с увеличением за стаж;
  • право на пенсию после 20 лет выслуги;
  • бесплатная медицина для сотрудника и его семьи;
  • подъемные пособия при переезде;
  • ежеквартальные и ежемесячные доплаты (от 10% до 150% от оклада);
  • компенсации за работу в выходные и праздники

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025