Первые два следователя в РТ готовятся получить миллион после трудоустройства
В Татарстане первые две девушки-следователи готовятся к получению выплаты по новой программе поддержки кадров.
Напомним, что правительство РТ запустило программу стимулирования для новых сотрудников в органах предварительного следствия МВД. Каждому кандидату из гражданских вузов при трудоустройстве полагается выплата в миллион рублей.
Первой, кто получит выплату, стала 36-летняя Надежда Бурова. Она заняла должность следователя в Черемшанском районе Татарстана. Она опытный юрист, ранее работала в гражданских организациях и помощником судьи.
24-летняя Анастасия Васильева стала следователем в отделе полиции «Сафиуллина» в Казани. Для нее это первая работа после вуза.
Сейчас для них оформляют документы на выплату заявленного миллиона.
После объявления о выплате в следственные подразделения республики изъявили желание попасть 50 человек: 18 кандидатов проходят оформление, 15 человек уже приняты на службу, 8 из них стажируются в Казани, Высокогорском районе, Альметьевске и Бугульме, 5 сотрудников ждут присвоения званий после стажировки.
МВД по РТ приглашает на службу и напоминает о гарантиях для сотрудников:
- стабильная заработная плата;
- отпуск от 40 дней с увеличением за стаж;
- право на пенсию после 20 лет выслуги;
- бесплатная медицина для сотрудника и его семьи;
- подъемные пособия при переезде;
- ежеквартальные и ежемесячные доплаты (от 10% до 150% от оклада);
- компенсации за работу в выходные и праздники