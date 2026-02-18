Местные власти в РТ могут получить право эвакуировать авто за неправильную стоянку

В Татарстане предлагают дать местным властям право самостоятельно эвакуировать машины, нарушающие правила парковки – как это уже делают в Москве, Санкт‑Петербурге, Севастополе и Подмосковье. Законопроект обсудили на заседании рабочей группы в Министерстве юстиции республики.

«Республика Татарстан занимает восьмое место среди регионов России по численности населения и десятое по величине автопарка. Одной из наиболее острых проблем является массовое нарушение правил парковки на улицах городов и во дворах», – отметили на заседании.

Сейчас решения об эвакуации авто могут принимать только сотрудники Госавтоинспекции. Проект изменений в статью 23.79 административного кодекса создает правовую базу для передачи этих полномочий органам исполнительной власти региона.

«Практика показывает, что эффективной мерой борьбы с такими нарушениями является задержание транспортных средств. Однако в настоящее время такое решение могут принимать только сотрудники ГИБДД, количество которых ограничено», – пояснили участники заседания.

Передача полномочий будет осуществляться в рамках соглашения между МВД России и Кабинетом Министров РТ. Реализация инициативы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Ожидается, что в случае принятия новый закон поможет снизить нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции, сократить издержки и повысить оперативность реагирования на нарушения.