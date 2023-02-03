Премьер Британии Сунак допустил отправку истребителей Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил возможность передачи истребителей Украине. Своим пониманием ситуации с гипотетическими поставками Киеву болевых самолетов политик поделился в интервью журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV.

«Мы постоянно ведем диалог с нашими украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Наше желание и цель — чтобы Украина победила в этом конфликте», — подчеркнул Сунак.

«Однако в случае с этими истребителями следует помнить, что это очень сложные машины, требующие месяцев, если не лет, обучения», — предупредил Премьер Соединенного Королевства о вероятных трудностях, связанных с передачей самолетов.

Согласно данным бюллетеня The Military Balance за 2021 год, на вооружении Королевских ВВС Великобритании на тот момент состояли 144 многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon и 18 истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II.

Ранее стало известно, что руководство Великобритания готово передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск. В свою очередь Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут поставлять украинской стороне истребители F-16. Впрочем, газета Politico со ссылкой на источник позднее написала, что «серьезного обсуждения поставок <...> на высоком уровне не было».

Власти Германии не раз утверждали, что исключают поставку Украине боевых самолетов. При соблюдении ряда условий допустил отправку истребителей Президент Франции Эмманюэль Макрон. Вместе с тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уточнил, что поставок самолетов Украине нет в повестке дня ЕС.