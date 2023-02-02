Боррель заявил, что поставок истребителей Украине нет в повестке дня ЕС

Передача истребителей Украине отсутствует в повестке дня Европейского Союза из-за тех разногласий, которые вызывает этот вопрос среди стран — членов ЕС. Об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет испанская газета El País.

«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», — подчеркнул глава дипломатии ЕС, назвав вопрос отправки боевых самолетов «крайне спорным».

По мнению Борреля, сейчас странам Евросоюза необходимо сосредоточиться на том, что поставить Украине обещанные танки.

Власти Германии не раз заявляли, что исключают поставку Украине боевых самолетов. В свою очередь Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск. Президент США Джо Байден сообщил, что Штаты не будут поставлять украинской стороне истребители F-16. Однако газета Politico со ссылкой на источник позднее написала, что «серьезного обсуждения поставок <...> на высоком уровне не было». При соблюдении ряда условий допустил отправку самолетов Президент Франции Эмманюэль Макрон.