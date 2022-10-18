Представитель МИД: Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине

Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

«Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает. В то же время серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО», — поделился своим видением ситуации дипломат.

«С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо», — добавил Воронцов.

Ранее о возможном применении «самого грозного оружия против украинского режима», имея в виду именно ядерное, заявлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также не раз предупреждал об угрозе третьей мировой войны и «ядерного апокалипсиса».

О желательности использования тактического ядерного оружия говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого предложил исключить «эмоции» из оценок.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления в Институте Лоуи в Австралии предложил НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Позднее он уточнил, что призывал не к превентивным ядерным ударам, а к превентивным санкциям.