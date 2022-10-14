Медведев отреагировал на слова Борреля о ядерном ударе: «Оставим на его совести паранойю»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможном ядерном ударе со стороны России и ответной реакции на него.

Экс-президент России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» оскорбительно отозвался о Борреле, охарактеризовав его как «увядшую брюссельскую капусту». И заподозрил дипломата в неадекватности, предположив, что у него тяжелая психиатрическая болезнь: «Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет».

По мнению Медведева, гипотетический сценарий главы европейской дипломатии предполагает следующий алгоритм: «<…> сначала якобы ядерный удар по Украине → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО». «Замкнутый круг. Исход – ядерная зима на планете», — добавил он.

Кроме того, политик пожелал увидеть в словах Борреля второй смысл — нежелание «впрягаться» «по полной» за власти Украины. «<…> погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются. Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно», — уверен экс-премьер.

Ранее Жозеп Боррель предупредил, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, то Запад даст мощный военный ответ, который «не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика».