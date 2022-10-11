Медведев о поставках РСЗО Киеву: Выскочкам из НАТО пора включить размягчившиеся мозги

Если страны Запада примут решение поставить Киеву реактивные системы залпового огня повышенной дальности, то это неминуемо спровоцирует усиление конфликта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», – написал он в своем телеграм-канале, призвав «руководителей вашингтонского обкома» и НАТО «включить» мозги.

Он также прокомментировал сегодняшнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что России будет означать поражение Североатлантического альянса. «[Это] прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», – написал Медведев.

Сегодня в Белом Доме заявили, что Вашингтон не исключает никаких возможностей в том, что касается поставки Киеву оружия, в том числе большей дальности – тактических баллистических ракет. Отмечается, что решение об этом могут принять уже на этой неделе.