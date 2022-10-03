Эмоции не должны брать верх: Песков ответил на слова Кадырова о ядерном оружии

Главы субъектов РФ имеют право выражать свое мнение, но даже в тяжелые моменты эмоции не должны брать верх. Так пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры».

Руководитель региона сказал, что меры могут включать объявление военного положения на приграничных территориях и использование маломощного ядерного вооружения.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки, — сказал представитель Кремля. — Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение. И продолжает вносить».

Песков продолжил, что «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», передает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.