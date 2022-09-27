Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Россия может применить ядерное оружие, тогда, когда будет необходимо, в строго определенных случаях, и не станет ни с кем консультироваться. Кроме того, Москва не допустит, чтобы ядерное оружие попало в руки враждебных государств, в том числе Украины, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что высокопарные заявления Запада в этом вопросе не более чем «словесный понос». И если Россия решит применить ядерное оружие в украинском конфликте, США и партнеры, несмотря на угрозы, не станут помогать Киеву.

«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием», — заявил Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ядерную безопасность в мире может удержать лишь это «чувство самосохранения» Запада. «Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — полагает он, добавив, что эти взгляды стоило бы разделить и Киеву.

Ранее Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о частичной мобилизации в стране. В своей речи он, в частности, отметил, что в борьбе против России страны Запада не гнушаются «ядерного шантажа».